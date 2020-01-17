В Петербурге появилась возможность оставлять чаевые курьерам через приложения

Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять чаевые курьерам через приложение. Функция доступна уже в Петербурге.

Получать чаевые курьеры будут на счет VK Pay, сообщает «Коммерсант».

Пользователи смогут перевести средства через Apple Pay, Google Pay или с банковской карты. Для чаевых будут доступны три варианта суммы — 50, 100 и 150 рублей. Возможность оставить чаевые курьерам в приложении уже тестирует и «Яндекс.Еда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 30% участников опроса рассказали, что чаще всего чаевые получают официанты и таксисты. При этом 8% россиян также ответили, что дают на чай автомойщикам, мастерам маникюра и парикмахерам.