Исследование показало кому россияне чаще всего оставляют чаевые

Каждый пятый участвующий опроса не оставляет чаевые.Фото: pixabay.com

Каждый пятый участвующий опроса не оставляет чаевые.Фото: pixabay.com

Чаще всего россияне оставляют чаевые официантам. Результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob свидетельствуют об этом.

По сообщению РИА Новости, 30% участников опроса рассказали, что чаще всего чаевые получают официанты и таксисты.

8% россиян также ответили, что дают на чай автомойщикам, мастерам маникюра и парикмахерам. Выяснилось, что женщины также чаще оставляют им чаевые по сравнению с мужчинами.

Нашлись и те, кто не оставляет чаевые вовсе. 18% респондентов выбрали данный вариант ответа. 46% же заявили, что не оставляли чаевые парикмахерам.

В исследовании также говорится, что за три года размер чаевых, которые получают официанты врос на 1/3.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что исследование показало, что у россиян вырос объем «свободных денег».