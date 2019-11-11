Исследование показало кому россияне чаще всего оставляют чаевые

Исследование показало кому россияне чаще всего оставляют чаевые
Каждый пятый участвующий опроса не оставляет чаевые.Фото: pixabay.com

Чаще всего россияне оставляют чаевые официантам. Результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob свидетельствуют об этом.

По сообщению РИА Новости, 30% участников опроса рассказали, что чаще всего чаевые получают официанты и таксисты.

8% россиян также ответили, что дают на чай автомойщикам, мастерам маникюра и парикмахерам. Выяснилось, что женщины также чаще оставляют им чаевые по сравнению с мужчинами.

Нашлись и те, кто не оставляет чаевые вовсе. 18% респондентов выбрали данный вариант ответа. 46% же заявили, что не оставляли чаевые парикмахерам.

В исследовании также говорится, что за три года размер чаевых, которые получают официанты врос на 1/3.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что исследование показало, что у россиян вырос объем «свободных денег».

исследование опрос работа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Исследование показало кому россияне чаще всего оставляют чаевые
Пожарные потушили полыхающую дачу во Всеволожском районе
Магазин на улице Декабристов продавал алкоголь без лицензии
В Минздраве назвали округ, жители которого пьют больше всех в России
Мошенники орудуют пятитысячными: в Петербурге увеличилось количество ...
СК возбудил дело об убийстве после падения женщины из окна многоэтажки в Москве
ДТП с маршруткой на Десантников
Россияне все чаще отказываются от овощей в пользу крупы