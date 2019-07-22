Исследование показало, что у россиян вырос объем «свободных денег»

По данным Росстата, половина жителей России получает менее 34,5 тысяч рублей в месяц. Фото: pixabay

По данным Росстата, половина жителей России получает менее 34,5 тысяч рублей в месяц. Фото: pixabay

Июньские показатели выросли на 11,4% по сравнению с маем 2019 года.

Специалисты холдинга «Ромир» заявляют, что в июне 2019 года у россиян увеличился объем «свободных денег» на 11,4% до 33,1 тысячи рублей.

Данный показатель является самым высоким за все время наблюдений, за исключением декабря 2018 года, добавляют исследователи.

Под индексом свободных денег понимается разница между семейными доходами и тратами на товары и услуги, необходимыми в первую очередь. Средний доход семей берется из расчетов холдинга, а также Росстата. Затраты отслеживаются по скан-панели домохозяйств «Ромира», в которую вносят данные 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств.

При этом, по данным Росстата, половина жителей России получает менее 34,5 тысяч рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названо количество россиян с зарплатой более 1 млн рублей. Специалисты из Росстата провели масштабное исследование относительно уровня заработной платы у жителей России.