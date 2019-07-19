Названо количество россиян с зарплатой более 1 млн рублей

Более 11 тысяч человек зарабатывают от 1 млн рублей в месяц. Фото: Pixabay

Более 11 тысяч человек зарабатывают от 1 млн рублей в месяц. Фото: Pixabay

Специалисты из Росстата провели масштабное исследование относительно уровня заработной платы у жителей России.

Оказалось, что на территории страны проживает 11 287 человек, зарплата которых превышает 1 миллион рублей в месяц. Это составляет примерно 0,1% от всего работающего населения России.

При этом, более 775 тысяч граждан получают ежемесячную зарплату до 11 280 рублей. Самое большая категория людей составила более 2,6 миллионов человек, которые получают от 33,9 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц.

Больше всего миллионеров занято в сфере культуры, организации досуга. Такие специалисты получают в среднем по 5,8 миллионов рублей в месяц. На втором месте работники в области торговли и ремонта транспорта — 1960 человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что половина россиян зарабатывает меньше 35 тыс. рублей.