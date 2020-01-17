Компании из 50 стран хотят разработать концепцию парка «Тучков буян»

Компании из 50 стран хотят разработать концепцию парка &#171;Тучков буян&#187;
Демо-образец строящегося на месте судебного квартала парка "Тучков буян". Фото: http://art-park.spb.ru

В Петербурге завершился прием заявок на участие в конкурсе на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян». За два месяца подано 229 заявок из 50 стран.

Получено 170 заявок от иностранных команд и 59 от российских, в том числе 28 от представителей архитектурных бюро Петербурга.

«Общее количество претендентов в этот раз более чем в два раза превышает количество заявок, поданных на конкурс концепций парка «Зарядье», — сообщает пресс-служба КБ Стрелка.

Среди претендентов архитекторы из Великобритании, Греции, Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Канады, США, Бразилии, Австралии, Китая, Японии, Кении и других стран.

Жюри предстоит просмотреть все заявки и отобрать восемь из них 3 и 4 февраля. До 8 мая участники должны будут разработать конкурсные предложения. Победителя определят 28-29 мая 2020 года. Результаты объявят в начале июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга выбрали, что хотят видеть в парке «Тучков буян».

арт-парк конкурс новости спб парк Тучков Буян
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудник клининга попал под статью за скользкие ступени на станции Колпино
В Петербурге молодой человек сбил подростка на отцовском Renault и сбежал
Три университета в Петербурге нарушили правила содержания общежитий
В Смольном наградили лучших волонтеров города
Петербуржцы массово избавляются от бизнеса
Компании из 50 стран хотят разработать концепцию парка «Тучков буян»
Петербуржец получил 1,5 года колонии поселения за разбитые стекла авто
Пулково поставил рекорд по количеству пассажиров в 2019 году