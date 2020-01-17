Компании из 50 стран хотят разработать концепцию парка «Тучков буян»

В Петербурге завершился прием заявок на участие в конкурсе на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян». За два месяца подано 229 заявок из 50 стран.

Получено 170 заявок от иностранных команд и 59 от российских, в том числе 28 от представителей архитектурных бюро Петербурга.

«Общее количество претендентов в этот раз более чем в два раза превышает количество заявок, поданных на конкурс концепций парка «Зарядье», — сообщает пресс-служба КБ Стрелка.

Среди претендентов архитекторы из Великобритании, Греции, Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Канады, США, Бразилии, Австралии, Китая, Японии, Кении и других стран.

Жюри предстоит просмотреть все заявки и отобрать восемь из них 3 и 4 февраля. До 8 мая участники должны будут разработать конкурсные предложения. Победителя определят 28-29 мая 2020 года. Результаты объявят в начале июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга выбрали, что хотят видеть в парке «Тучков буян».