Стало известно состояние пострадавших в ДТП с BMW и маршруткой на Пулковском

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с BMW и маршруткой на Пулковском
На Пулковском шоссе столкнулись BMW и маршрутка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля BMW. В аварии, по предварительным данным, пострадали семь человек.

Автомобиль BMW 17 января столкнулся на Пулковском шоссе с бесплатной маршруткой, ходящей до ТРК «Лето». В аварии пострадали два человека из иномарки и пять пассажиров маршрутки, пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточнили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, серьезно пострадавших в аварии нет. Информация уточняется.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за первые 15 дней 2020 года в Петербурге в результате ДТП погибли девять пешеходов. Столько же скончалось в Ленинградской области.

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