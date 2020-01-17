Опубликованы кадры ДТП с маршруткой на Пулковском шоссе

Очевидцы поделились кадрами ДТП с BMW и маршруткой на Пулковском шоссе. В аварии, по предварительным данным, пострадали семь человек.

Снимки с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». Дорогу не поделили автомобиль BMW и бесплатная маршрутка, следующая в ТРК «Лето».

«На Пулковском шоссе в сторону Пулково, немецкий «конь» протаранил маршрутку», — рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали семь человек: двое из иномарки и пятеро пассажиров маршрутки. Как уточнили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, серьезно пострадавших в аварии нет.

«Информация уточняется», — добавили в УГИБДД.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Звенигородской улице в Петербурге столкнулись Mitsubishi Lance и Toyota Camry.