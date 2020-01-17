Около станции «Ленинский проспект» столкнулись автобус и маршрутка

Пассажиры, кажется, не пострадали. Пока что информация о травмированных не поступала.

Об этом стало известно сегодня вечером, 17 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось недалеко от станции метро «Ленинский проспект» – там столкнулись 124автобус и 45 маршрутка. Они врезались друг в друга прямо на остановке – всем пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт. Непонятно, есть ли пострадавшие или все остались целы.

Пока что никто не сообщает, как именно случилась авария. Две машины могут затруднять проезд, уверены свидетели инцидент.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что на Муринской дороге газон вновь «поймал» «КамАЗ». Водитель «КамАЗа» решил объехать несколько легковых машин, припаркованных в небольшом кармане.