Смольный отказался переносить обелиск с площади Восстания

Власти считают, что это слишком дорого и долго.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова. Он прокомментировал предложение перенести обелиск с площади Восстания на другое место и вернуть туда памятник императору Александру III. Ржаненков заверил, что о таком власти Петербурга даже не задумываются. Во-первых, это слишком дорого и долго, а, во-вторых, придется получить одобрение ветеранов.

Напоминаем, что обелиск установили в центре города к 40-летию Победы. Из-за этого памятник, который создал Паоло Трубецкий, пришлось установить в другом месте – сначала в Михайловской саду, затем в Мраморном дворце.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Колпино решил дополнить свастикой обелиск памяти жертв концлагеря.