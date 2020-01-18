Ученые из США рассказали причину смерти динозавров

Ученые из Йельского университета в США пришли к выводу, что причиной вымирания динозавров стало падение гигантского метеорита.

Огромный кратер от падения астероида был найден в начале 1990-х годов на полуострове Юкатан в Мексике. Астероид упал на землю 66 млн. лет назад.

Ученые посчитали, что единственной причиной вымирания динозавров стало именно падение метеорита. Некоторые исследователи также придерживались другой теории о том, что вымирание животных произошло из-за масштабных извержений вулканов.

Точная причина вымирания динозавров не установлена точно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые обнаружили сахар в метеоритах. Исследователи впервые смогли достоверно определить наличие четырех видов сахара в частицах двух метеоритов. Изучение веществ подтвердило их внеземное происхождение.