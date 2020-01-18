СК взял на контроль расследование дела об издевательствах над детьми в Купчино

В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в издевательствах над детьми.
В отношении мачехи и отца двух малолетних детей возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание группой лиц заведомо несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору», сообщает ГСУ СК России по Петербургу.
По версии следствия, отец и мачеха шестилетней девочки, находясь в квартире на улице Турку, систематически избивали дочь ногами и бейсбольной битой. В результате у ребенка появилась инфицированная рана. Супружеская пара подозревается также в избиении своего сына 2015 года рождения.
Расследование уголовного дела находится на контроле ГУ СКС по Петербургу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школе Красносельского района Петербурга дежурный избил девочку, бегавшую по этажу.