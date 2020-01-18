В Петербурге с нефтезавода похитили 895 тонн битума на 2 млн рублей

В Петербурге с нефтезавода похитили 895 тонн битума на 2 млн рублей
Подозреваемые уже задержаны. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали злоумышленников, которые вывезли 895 тонн битума с нефтеперерабатывающего предприятия.

Злоумышленники вывезли с предприятия не менее 895 тонн битума, стоимостью более двух миллионов рублей. Сделать это удалось с помощью фиктивных товаротранспортных накладных.

Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались 43-летний житель Новгородской области и 27-летний житель Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина не заплатил за топливо на сумму почти в 2,5 тысяч рублей. Это стало причиной для преследования. Мужчина на Kia, находясь на АЗС, решил похитить топливо. Он набрал его на 2 тысячи 400 рублей и попытался скрыться с места незамеченным. У него ничего не вышло – преступнику пришлось гнать от сотрудников правоохранительных органов на скорости 200 километров в час.

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