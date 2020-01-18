«Что это за кошмар?». В Латвии возмутились засильем русского языка в стране

Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс обратил внимание на пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.

«Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?» — написала она.

Женщина также отметила, что когда она здоровается и начинает беседу по-латышски, то ей отвечают на русском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Латвия отделила себя забором от России. Его протяженность составила 93 километра. В некоторых местах в высоту он достигает почти трех метров. Забор достроили сегодня, 11 марта. На его возведение потратили более 21,1 миллионов евро. Пока что он не оснащен полностью – все работы планируют завершить к концу 2020 году.