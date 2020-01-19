Мишустин и Беглов поздравили дирижера Александра Дмитриева с 85-летием

Премьер-министр Российской Федерации и губернатор Северной столицы поздравили с юбилеем дирижёра Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Александра Дмитриева.

Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил творческие достижения народного артиста СССР, а также его успехи на педагогическом поприще: сейчас Александр Дмитриев преподает в консерватории. Среди его учеников немало стали настоящими артистами, завоевавшими любовь зрителей, считает Мишустин.

Александр Беглов подчеркнул неразрывную связь Дмитриева с культурой Санкт-Петербурга. Под руководством дирижера симфонический оркестр вышел на новый уровень исполнения, отметил губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о праздничном обращении Александра Дрозденко к жителям Ленинградской области. Губернатор поздравил население с Рождеством.