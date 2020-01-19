В Ленобласти вор вынес из частного дома 125 тысяч рублей и украшения

Преступник похитил не только деньги, но и драгоценности. Общая сумма материального ущерба неизвестна. Фото: pixabay.com

Преступник похитил не только деньги, но и драгоценности. Общая сумма материального ущерба неизвестна. Фото: pixabay.com

В селе Янино Всеволожского района Ленинградской области злоумышленник пробрался в частный дом и вынес оттуда наличные и драгоценности.

В правоохранительные органы с заявлением обратился владелец дома в субботу, 18 января. 55-летний мужчина рассказал, что преступник попал в коттедж, отжав раму стеклопакета на первом этаже. После этого он вынес из дома 1,5 тысячи евро, 20 тысяч рублей и ювелирные украшения: дорогие часы, пару обручальных колец из золота и брошь с драгоценной инкрустацией.

О случившемся gazeta.spb.ru сообщали в пресс-службе управления МВД по Петербургу и области. Полиция разыскивает вора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в областной клинической больнице медбрат напал на молодую коллегу во время ночного дежурства. 32-летний мужчина изнасиловал 20-летнюю сотрудницу медучреждения.