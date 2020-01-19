Загитова вернулась к тренировка и исполнила фирменный каскад

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова вернулась к тренировкам после паузы. Фигуристка опубликовала видео, на котором показала несколько поразительных пируэтов.

Ролик появился на странице российской чемпионки в соцсети Instagram. Загитова исполнила довольно сложные упражнения — тройной лутц и тройной риттбергер. В это время за движениями спортсменки следили ее наставники, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Поклонники с восхищением отреагировали на возвращение фигуристки.

«Выполняет обещанное. Умница!» — написал подписчик. «Спортсменка, комсомолка и просто красавица!» — присоединилась другая подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о выступлении Алины Загитовой перед матчем СКА — ЦСКА, который состоялся на «Газпром Арене».