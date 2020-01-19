В ДТП с перевернутой иномаркой на Ушаковском мосту пострадал грудной ребенок

В ДТП с перевернутой иномаркой на Ушаковском мосту пострадал грудной ребенок
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Ушаковском мосту произошло ДТП с участием двух легковых авто. В результате столкновения пострадал пятимесячный ребенок.

Все произошло сегодня, 19 января, около 14:57. Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, малыша увезли на медосмотр. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевернутом автомобиле на Ушаковском мосту. От удара машину вынесло на трамвайные рельсы.

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