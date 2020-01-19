Десять спасателей больше часа тушили деревянный дом в Ломоносовском районе

Десять спасателей больше часа тушили деревянный дом в Ломоносовском районе
Пожар. Фото: vk.com/spb_today

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в двухэтажном доме. Десять сотрудников боролись с огнем в деревянной постройке больше часа.

Все произошло сегодня днем, 19 января, в поселке Виллози. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 14:55. К месту происшествия оперативно прибыли огнеборцы на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, размер воспламенившегося объекта составил 7×8 метров. К 16:07 огонь был полностью потушен.

Кадрами с места происшествия поделились пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге, в результате которого пострадал грудной ребенок. Одна из машин от столкновения перевернулась.

ГУ МЧС России по Ленобласти Ломоносовский район пожар
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