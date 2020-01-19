Жителям Гатчинского района вернули свет после технарушения

Работники «Ленэнерго» провели восстановительные работы в Ленобласти после отключения электричества во многих домах. Теперь все местные жители получают электроэнергию в полном объеме.
Специалисты восстановили электроснабжение потребителей Гатчинского района после технического нарушения.
Как сообщили в пресс-службе распределительно-сетевой компании, аварийные бригады выехали на места сразу после того, как поступил сигнал об отключении. В район отправили дизель-генераторные установки для оперативного запитывания социально значимых объектов.
Сейчас многие жители региона получали свет по резервной схеме.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Северная столица оказалась на 13 месте в списке регионов с доступной электроэнергией