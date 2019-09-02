Петербурге оказался на 13 месте в рейтинге регионов с доступной электроэнергией

Петербурге оказался на 13 месте в рейтинге регионов с доступной электроэнергией
Самая дорогая электроэнергия оказалась на Чукотке. Фото: pixabay.com

Наименьшая стоимость на электроэнергию зафиксирована в Иркутской области, лидирующей в рейтинге среди регионов РФ. Северная столица занимает 13 место, а Ленобласть – 28.

Больше всего электроэнергии на ежемесячный заработок могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа.

Как пишет «РИА Новости», для определения меры доступности, специалисты рассчитали число киловатт-часов, которые граждане могут купить на среднемесячную заработную плату.

Дороже всего электроэнергия на Чукотке, там стоимость составляет более 8 рублей за киловатт в час.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что специалисты Роскачества проверили продукты фермеров в Ленобласти. Некоторые пробы были отмечены повышенным качеством. Проверялись овощи, фрукты, мед и молоко.

регионы россия электроэнергия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Всеволожском районе пожарные почти час тушили два горящих здания
Неизвестные на Парнасе кидались в прохожих сырой картошкой с 23 этажа
Петербурге оказался на 13 месте в рейтинге регионов с доступной электроэнергией
Инормака въехала в каршеринг и сбила знак на Дворцовой набережной
Роскачество проверило урожай фермеров в Ленобласти
Звезд «Игры престолов» Эмилию Кларк и Роуз Лесли ограбили ...
Нечто странное нашли в кратере на темной стороне Луны
Выращенный американцами мозг подает признаки “жизни”