Петербурге оказался на 13 месте в рейтинге регионов с доступной электроэнергией

Наименьшая стоимость на электроэнергию зафиксирована в Иркутской области, лидирующей в рейтинге среди регионов РФ. Северная столица занимает 13 место, а Ленобласть – 28.

Больше всего электроэнергии на ежемесячный заработок могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа.

Как пишет «РИА Новости», для определения меры доступности, специалисты рассчитали число киловатт-часов, которые граждане могут купить на среднемесячную заработную плату.

Дороже всего электроэнергия на Чукотке, там стоимость составляет более 8 рублей за киловатт в час.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что специалисты Роскачества проверили продукты фермеров в Ленобласти. Некоторые пробы были отмечены повышенным качеством. Проверялись овощи, фрукты, мед и молоко.