На пересечении Выборгского и Заречной произошла вторая за 15 минут авария

На пересечении Выборгского и Заречной произошла вторая за 15 минут авария
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло второе ДТП за 15 минут на перекрестке Выборгского проспекта и Заречной улицы. На этот раз участниками аварии стали легковые авто.

О случившемся очевидцы рассказали сегодня, 19 января, в социальной сети «ВКонтакте». Дорогу не поделили Renault Logan и Volkswagen Polo. Судя по кадрам, столкновение было несильным.

«Через 15 минут после аварии маршрутки и кроссовера», — написал подписчик в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием легковушки в Пушкинском районе. Машина снесла несколько деревьев.

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