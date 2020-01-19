Врач предупредила об опасности минеральной воды

Врач предупредила об опасности минеральной воды
Минеральная вода может навредить организму человека. Фото: pixabay

Минеральная вода может оказаться полезной в лечении некоторых заболеваний, но при этом может и вызвать новые расстройства при ее неправильном употреблении.

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, всего есть три типа минеральной воды, различия которых заключаются в уровне концентрации солей. Так, существует столовая, лечебная и лечебно-столовая минералки. Помимо этого, есть кислые и щелочные воды, которые отличаются водородным показателем рН, передает «Вечерняя Москва».

Меньше всего соли содержится в столовой воде. По словам диетолога, пить ее можно в любом количестве, а также использовать в приготовлении еды и напитков.

Лечебную минеральную воду следует пить только по рекомендациям врача. Ее могут прописать при заболеваниях ЖКТ, печени, мочевых путей, а также при подагре. Злоупотребление такой минералкой грозит образованием камней в почках, гиперкальцемией и аритмией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили опасность крабовых палочек для сердца и дыхательных органов.

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