Стало известно, сколько петербуржцев искупались на Крещение

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах. В противном случае, это может быть опасно для жизни. Фото: pixabay.com

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах. В противном случае, это может быть опасно для жизни. Фото: pixabay.com

В 2020 году в крещенские купели окунулись более 25 тысяч жителей Петербурга, по данным городского главка МЧС России. Это количество людей зафиксировано на два часа дня 19 января, так что окончательная цифра может намного превышать текущие показатели.

Всего в Петербурге для крещенских купаний подготовили 22 иордани. Согласно информации спасателей, никто из купающихся православных не получил серьезных травм.

Отметим, что в этом году праздник Крещения Господня отличился рекордно теплой погодой — 19 января на городских термометрах была зафиксирована отметка в 4,4 градуса тепла, что позволило стать празднику самым теплым за последние 122 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в крещенские купели в Ленобласти окунулись пять тысяч жителей.