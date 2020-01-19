Поклонник предложил Дане Борисовой 1,5 миллиарда за ночь любви

Поклонник предложил Дане Борисовой 1,5 миллиарда за ночь любви
Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками откровенными подробностями своей жизни. Она рассказала, какое непристойное предложение к ней поступило.

Звезда опубликовала на своей страничке в Instagram скрин сообщения, которое ей прислал поклонник. Неизвестный написал Борисовой, что хотел бы провести с ней ночь. Он озвучил сумму, которую готов заплатить за это звезде: 1,5 млрд рублей.

Скрин сообщения. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Поклонник также предложил улететь чартерным рейсом в Куала-Лумпур.

«И снова чартер», — написала блондинка, сопроводив комментарий смеющимися эмодзи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дана Борисова выпила «Шанель» на Новый год. Такое признание она сделала в соцсети.

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