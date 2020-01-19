На Киевском шоссе «Джип» вылетел в кювет и снес несколько деревьев, пострадала пассажирка

На Киевском шоссе под Петербургом произошло серьезное ДТП. Водитель легковушки вылетел с проезжей части и снес несколько деревьев. Пострадал один человек.

Все произошло сегодня, 19 января, около 16 часов на 62-м километре трассы. Водитель Jeep Grand Cherokee вылетел на обочину, в результате чего вылетел в кювет. Судя по всему, автомобиль ехал на большой скорости, а водитель не смог справиться с управлением.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и области, пострадала пассажирка «Джипа», у нее травмы средней тяжести.

Точная причина произошедшего пока не установлена. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что транспорт на половину оказался в кювете. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.