Три рейса в Москву не вылетят из Пулково

Вечером в воскресенье, 19 января, в петербургском аэропорту Пулково отменили три рейса в российскую столицу авиакомпаний Smartavia, «Ираэро» и «Ямал».

Согласно данным с онлайн-табло Пулково, самолет перевозчика «Ираэро» должен был покинуть Петербург в 20:30. Вылет рейса авиакомпании «Ямал» в Москву был назначен на 20:55. Пассажиры самолета Smartavia должны были вылететь в 21:50.

Все три рейса в Москву были отменены по неизвестным причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задерживают вечерние рейсы в Екатеринбург и Новосибирск. Рейсы в Екатеринбург авиаперевозчика «Уральские авиакомпании» и в Новосибирск авиаперевозчика S7. задержали на 20-25 минут.