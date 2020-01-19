В Пулково задерживают вечерние рейсы в Екатеринбург и Новосибирск

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются на вылет два самолета: рейс в Екатеринбург авиаперевозчика «Уральские авиакомпании» и в Новосибирск авиаперевозчика S7.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани Петербурга, вылет екатеринбургского самолета был назначен на 21:35, однако, его решили задержать на 25 минут. Причины задержки самолета не приводятся.

Самолет Петербург — Новосибирск должен был покинуть Северную столицу в 22:30, но его задержал, также по неизвестным причинам, на 20 минут. Судно покинуло Пулково лишь в 22:50.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задерживают два рейса по непонятным причинам.