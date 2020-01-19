Ночью на Лиговском проспекте произошло ДТП с двумя легковушками

Дорожный инцидент с участием двух легковым машин произошел на Лиговском проспекте в районе Курской улицы во Фрунзенском районе Северной столицы. Все произошло ночью в понедельник, 20 января.

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на месте происшествия работают медики из кареты скорой помощи.Если судить по опубликованным очевидцами в паблике фотографиям, то два автомобиля столкнулись, двигаясь в одном направлении.

Свидетели ДТП рассказали, что обе машины двигались в направлении центра города. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реанимация приехала на место ДТП с такси на Ленсовета.