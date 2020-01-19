Реанимация приехала на место ДТП с такси на Ленсовета

Дорожное происшествие, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло в Московском районе Северной столицы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», ДТП произошло на пересечении улиц Орджоникидзе и Ленсовета. По словам свидетелей произошедшего, место дорожно-транспортного происшествия закидало осколками.

Очевидцы рассказали, что на месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, ДПС, а также бригада скорой помощи. Судя по опубликованным в группе фотографиям, на месте нашлась работа и для бригады реанимации.

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