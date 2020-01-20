Водитель пытался снять номера с машины после ДТП на Литейном

Водитель пытался снять номера с машины после ДТП на Литейном
После ДТП водитель иномарки попытался снять госномера со своей машины. Фото: Pixabay

В Петербурге произошло ДТП с участием «Нивы» и «Фольксвагена».

ДТП произошло 15 января у Большого дома на Литейном проспекте, сообщает Piter.tv.

После ДТП водитель иномарки попытался снять госномера со своей машины, но у него получилось открутить только задние, передние номера забрали водитель «Нивы» и прохожие.

Водитель иномарки представился начальником одного из подразделений УФСБ по Петербургу и пригрозил шоферу «Нивы» тюрьмой.

В обстоятельства произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД Колумбии снова обвинил Мадуро в поддержке повстанцев
В России предложили отменить комиссию за платежи по ЖКХ
Врачи рассказали об опасности минеральной воды
Водитель пытался снять номера с машины после ДТП на Литейном
В Петербурге заметили переезжающий дорогу на «зебре» BMW
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
В лобовом ДТП на «Коле» пострадали два человека
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговиков