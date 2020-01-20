В Тосненском районе обокрали почтовое отделение

В поселке Радофинниково неизвестный злоумышленник вынес из местного отделения связи продукты. Теперь его разыскивает полиция.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ранним утром в воскресенье, 19 января, в полицию обратилась 47-летняя начальница отделения «Почты России». По ее словам, ночью кто-то пробрался в помещение почтового отделения, выломав решетку окна на первом этаже и сломав стекло. Внутри он забрал продукты питания и поспешил скрыться с места происшествия.

Помещения не было оборудовано камерами видеонаблюдения или сигнализацией. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьников из Ленобласти подозревают в изнасиловании оператора почты.