Школьников из Ленобласти подозревают в изнасиловании оператора почты

Полиция Гатчинского района Ленинградской области задержала двоих учеников школы. Их подозревают в изнасиловании девушки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром в воскресенье, 19 января, в полицию обратилась 24-летняя девушка, работающая оператором почтового отделения. По ее словам, накануне вечером, 18 января, в СНТ «Старые Черницы» в Гатчинском районе на нее напали двое злоумышленников частном доме и изнасиловали ее.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал двоих школьников, учащихся в восьмом и девятом классе. Они находились на указанной даче. где также бли найдены две бутылки водки.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больнице Ленобласти медбрат изнасиловал девушку во время ночной смены.