Против застройки Муринского парка выступили 73 муниципальных депутата

Против застройки Муринского парка выступили 73 муниципальных депутата
Муринский парк. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Муниципальные депутаты Петербурга выступили в поддержку Муринского парка. Письмо с просьбой защитить его от застройки они направили на имя губернатора Александра Беглова.

Депутаты просят вернуть участок Муринского парка площадью 1,8 га в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) и перенести строительство второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» в другое место.

Под письмом подписались 73 муниципальных депутата. Среди них самовыдвиженцы и представители партий «Яблоко», «Справедливая Россия», «КПРФ», «Единая Россия» и «Партия Роста».

«… всех их объединяет стремление защищать интересы простых граждан, а также понимание того, что комфортная жизнь в нашем городе невозможна без парков и деревьев и что уничтожение парков недопустимо», — отметили в инициативной группе «За сохранение Муринского парка».

Напомним, местные жители выступают против строительства второй очереди спорткомлекса Нова Арена на участке Муринского парка. Застройщиком является ООО «Анна Нова». По словам активистов, 100 деревьям, 21 кустарнику и 12 тыс. кв. метров газона грозит уничтожение. При этом 75 деревьев уже вырублены в июле 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Куйбышевский районный суд приостановил процесс об оспаривании разрешения на строительство спорткомплекса «Нова Арена» в Муринском парке.

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