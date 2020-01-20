В Петербурге начали принимать заявления на прием в первый класс

В Петербурге начали принимать заявления на прием в первый класс
Прием заявлений также может быть открыт с 1 июля по 5 сентября. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

С понедельника, 20 января, в Северной столице начался основной этап приема заявлений от родителей будущих первоклассников на зачисление в школу на 2019/2020 учебный год.

Родители и опекуны могут подать заявление на прием в первый класс на закрепленной территории, где работает школа, либо в МФЦ или через портал госуслуг.

Заявления можно будет подать до 30 июня, после чего в Петербурге начнется прием заявлений от родителей детей, не проживающих на закрепленной территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуируют школы и детские сады. Эвакуация оставила воспитанников детских садов Петербурга без тихого часа. Причиной этого стали анонимные сообщения о минировании.

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