Студента без прав арестовали на 10 суток за поездку на каршеринге

Петербургские правоохранители на десять суток арестовали местного студента, который решил прокатиться на каршеринговом автомобиле, при этом не имея водительского удостоверения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудниками ДПС на проспекте Ударников задержан 18-летний молодой человек, обучающийся в одном из городских вузов. Юноша находился за рулем автомобиля Kia Rio каршерингового сервиса «Делимобиль». Остановившие автомобиль правоохранители выяснили, что у молодого человека нет водительских прав. А каршеринг он взял, воспользовавшись чужим аккаунтом.

На данный момент в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Юношу уже арестовали на 10 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала угонщика каршеринга в Колпино.