В Петербурге наркосбытчика отправили в колонию на 6 лет

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу Артема Гифиятуллина. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков и покушении на сбыт.

Суд назначил Гифиятуллину шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Гифиятуллин был уличен в сбыте 1,36 грамм наркотиков в феврале 2019 года. Покупателем его оказался один из участников оперативного мероприятия «проверочная закупка». Задержали его сразу после сделки.

«Кроме того, подсудимый имел умысел на совершение покушения на сбыт наркотических средств, которые хранил при себе в момент задержания, а также по месту своего жительства», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Свою вину Гифиятуллин признал. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в суд направили дело о незаконном хранении крупной партии наркотических и психотропных веществ.