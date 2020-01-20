Экс-главе петербургского «Водоканала» продлили домашний арест

Бывшему директору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгению Целикову продлили домашний арест на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, после проведения работниками Контрольно-счётной палаты Петербурга проверки на предприятии, в марте Евгения Целикова, занимавший должность гендиректора «Водоканала», был отправлен в отставку.

Свою деятельность в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Целиков начала c 1993 года в качестве руководителя финансово-экономического отдела. В должность гендиректора он вступил в октябре 2016 года.

По версии следствия, между «Водоканалом» и ООО «Развитие и Инвестиции» в августе 2018 года был заключен договора о продаже электрической энергии и мощности. В период с июня 2016 года по май 2019 года Целиков обеспечил подписание счетов-фактур и актов приема-передачи с завышенными данными о цене на электроэнергию.

В ноябре прошлого года в Петербурге прошли оперативные мероприятия, связанные с деятельностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сотрудники главка нагрянули с обысками в квартиры работников предприятия. В оперативных мероприятиях участвовали около 100 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователей Главного следственного управления ГУ МВД. Обыски начались около семи утра 20 ноября. Поводом для оперативных мероприятий стало уголовное дело, возбужденное по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пока не готов говорить о завершении оперативных мероприятий. В предприятии подчеркнули, что оказывают всю необходимую поддержку следствию.