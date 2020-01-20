Ресторан Jamie’s Italian работает последний день в Петербурге

Расположенный на Конюшенной площади в центре Петербурга ресторан Jamie’s Italian, в котором готовят по рецептам британского повара Джейми Оливера, закрывается в понедельник, 20 января.

Как сообщает NSP.RU, российский ресторанный холдинг Ginza Project, управляющий двумя российскими точками бренда по франшизе, скорее всего, откроет на месте ресторана новое заведение. Название нового ресторана пока неизвестны, как и причины закрытия Jamie’s Italian.

Ресторан с блюдами по рецептам Джейми Оливера открылся в Петербурге летом 2013 года и проработал почти семь лет, до текущего января. К весне минувшего года в России закрыли еще 22 точки, а три находились под внешним управлением аудиторской фирмы KPMG из-за банкротства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрывается пространство Охта Lab.