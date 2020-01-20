Одним из погибших в пермском хостеле оказался ребенок

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек. Фото: Кадр из видео/МЧС Перми

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек. Фото: Кадр из видео/МЧС Перми

Одним из погибших в результате прорыва трубы в мини-отеле «Карамель» в Перми оказался о ребенок.

«К сожалению, пять человек погибли, среди них один ребенок», — сказала пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Андреева, сообщает РБК.

В ночь 20 января в Индустриальном районе города Перми в отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля было затоплено. На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи. В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек, шесть пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в ночь на 9 октября возле четырехэтажного дома на улице Мытнинской в Центральном районе взорвалась и впоследствии загорелась газовая труба.