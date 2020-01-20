Дочь Пескова ужаснулась «конкретному беспределу» в России во время протестный акций

Елизавета считает, что часто неправильно себя ведут силовики.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем дочь пресс-секретаря президент России Елизавета Пескова рассказала в интервью с изданием Forbes. Девушка уверена, что источником беспредела являются не простые граждане, а именно силовики. Она заявила, что сравнивать митинги в России и Франции не стоит, потому что между ними много различий: так, в Париже лишнее себе позволяют граждане, а в Москве – представители правоохранительных органов.

«Беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно», —

заявила Елизавета Пескова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы вышли на митинг против роста цен на проезд. Жители Петербурга вышли на митинг с целью выразить недовольство повышением тарифов на общественный транспорт, а также на капитальный ремонт.