Кадыров опроверг слухи об уходе с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о переходе на другую должность. Сообщения о возможном назначении он назвал несоответствующими действительности.

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность», — заявил Кадыров на расширенном заседании правительства в Грозном.

Он подчеркнул, что намерен завершить карьеру в Грозном.

Слухи о возможном назначении Рамзана Кадырова появились после того, как он временно покинул пост главы Чечни. В пресс-службе Кадырова уточнили, что он проходит курс лечения. Обязанности главы были временно возложены на председателя правительства Муслима Хучиева.

На фоне этого ряд СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Кадрову предложили должность полномочного представителя президента России.