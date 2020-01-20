В Петербурге вынесен приговор в отношении мужчина, ударившего полицейского

Горожанин отсидит в тюрьме девять месяцев – он набросился на полицейского, а также завладел служебным автомобилем.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщается на сайте ГУ СК по Санкт-Петербургу. Мужчина 1984 года рождения применил насилие в отношении представителя власти летом 2019 года. Он неправильно припарковался на улице Красного Текстильщика, за что в отношении нарушителя составили административный протокол. Это не понравилось автомобилисту – он ударил несколько раз полицейского, а затем незаконно завладел его служебной машиной.

Его задержали на Синопской набережной, после в отношении петербуржца возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Шаврово задержали подозреваемого в насилии над девочкой после алкогольного застолья.