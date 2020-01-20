БДТ обратился в прокуратуру из-за аварийного состояния строительных лесов на крыше

Петербургский Большой драматический театр имени Товстоногова пожаловался в прокуратуру из-за недобросовестной работы подрядчика, проводившего ремонт на крыше здания театра.

Причиной обращения в правоохранительные органы стало аварийное состояние строительных лесов на крыше, которые установила компания «Аркс», занимающаяся ремонтом кровли. Подрядчик должен был завершить работы к 25 ноября прошлого года, но не уложился в срок. 27 ноября Северо-Западная дирекция Минкульта прекратила сотрудничество с компанией.

Нового исполнителя так и не нашли, а временные конструкции, между тем, пришли в аварийное состояние, пишет ТАСС. Контролировать состояние лесов должна была дирекция Министерства культуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подвальные помещения БДТ отремонтируют за 616 миллионов рублей.