БДТ обратился в прокуратуру из-за аварийного состояния строительных лесов на крыше

БДТ обратился в прокуратуру из-за аварийного состояния строительных лесов на крыше
БДТ им. Товстоногова. Фото: Wikipedia

Петербургский Большой драматический театр имени Товстоногова пожаловался в прокуратуру из-за недобросовестной работы подрядчика, проводившего ремонт на крыше здания театра.

Причиной обращения в правоохранительные органы стало аварийное состояние строительных лесов на крыше, которые установила компания «Аркс», занимающаяся ремонтом кровли. Подрядчик должен был завершить работы к 25 ноября прошлого года, но не уложился в срок. 27 ноября Северо-Западная дирекция Минкульта прекратила сотрудничество с компанией.

Нового исполнителя так и не нашли, а временные конструкции, между тем, пришли в аварийное состояние, пишет ТАСС. Контролировать состояние лесов должна была дирекция Министерства культуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подвальные помещения БДТ отремонтируют за 616 миллионов рублей.

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