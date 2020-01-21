В Петербурге неизвестные ограбили два магазина с помощью газовых баллончиков

В Петербурге в разных районах похитили продукты одинаковым способом – с помощью газовых баллончиков.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в понедельник утром двое неизвестных вошли в помещение магазина «Дикси» на Бассейной улице, дом №41, брызнули из перцового баллончика в лица двум продавцам и похитили продукты. В совершении этого преступления подозреваются два подростка.

В тот же день двое неизвестных напали на магазин «Пятерочка», который находится на улице Композиторов, дом №5. Ограбление произошло таким же образом. Напавшие распылили в лицо охраннику газ из аэрозольного баллончика и похитили продукты. В этом ограблении подозреваются молодые кавказцы. Возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском район Петербурга полиция задержала мужчину, который пытался украсть товары из магазина на Пискаревском проспекте, дом №59 «а». Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы ночью понедельника, 13 января, в 2:50. В торговый центр приехали сотрудники полиции, которые задержали 24-летнего жителя Дагестана.