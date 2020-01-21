Девушку убило током у фонаря на Обуховской Обороны

Девушку убило током у фонаря на Обуховской Обороны
Рядом с телом нашли оголенные провода. Фото: pixabay.com

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти 24-летней девушки. Тело её обнаружили у дома 269/2 по проспекту Обуховской Обороны. Рядом с погибшей лежали оголенные провода.

Как стало известно gazeta.spb.ru, девушка была найдена мертвой около 4 утра в понедельник, 20 января. На место прибыли правоохранительные органы.

Криминалисты обнаружили на теле следы поражения электрическим током. Рядом с погибшей находились оголенные провода освещения.

Тело направлено в морг. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове в квартире одного из домов по улице Юрия Гагарина нашли тело 65-летней пенсионерки. На шее её обнаружена резанная рана.

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Девушку убило током у фонаря на Обуховской Обороны
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