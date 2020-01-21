Маршрутка и легковушка столкнулись у перекрестка Маршала Жукова и Маршала Казакова

Утром 21 января в Красносельском районе произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

Как сообщили очевидцы, водители не смогли поделить проезжую часть перед перекрестком проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

«Дтп на перекрестке Маршала Жукова и Маршала Казакова.. Проезд затруднён», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. У перекрестка оказался затруднен проезд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.