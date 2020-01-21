Водитель маршрутки на КАД снес ограждение

Днем 21 января на внутренней стороне КАД возле Парашютной улицы произошло ДТП с участием маршрутки.

По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением, въехал во временное ограждение и оказался на встречной полосе.

«Все пошло не по плану на внутренней стороне КАД около Парашютной. Левая полоса занята», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.