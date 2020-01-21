В центре Петербурга Toyota оставила Ford без пассажирской двери

В центре Петербурга Toyota оставила Ford без пассажирской двери
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга произошло ДТП, после которого Ford остался без двери.

«Напротив входа в Гранд-отель Европа, тойота снесла пассажирскую дверь форду», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло утром 21 января напротив входа в «Гранд Отель Европа» на Михайловской улице. По их словам, автомобиль Toyota снес у Ford правую заднюю дверь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.

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