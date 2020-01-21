Онлайн-школа Dragon-English расширяет границы научения

В Санкт-Петербурге состоялась первая очная конференция международной онлайн-школы английского языка Dragon-English, где встретились ученики и создатели платформы.

Конференц-зал гостиницы «Охтинская» собрал основателей школы, наставников, а также учащихся со всей России. На мероприятии также присутствовали граждане ряда евройпейских стран. Участники делились своим опытом на практических тренингах и мастер-классах в течение двух дней.

Основным событием мероприятия стало выступление ведущего преподавателя и автора курса Анастасии Божок, которая рассказала об истории возникновения курса, не требующего сильной нагрузки от учеников. Свои знания ученики получают на практических упражнениях, правильность которых проверяет искусственный интеллект. Курс занимает в среднем 600 часов.

По словам спикера, английский язык, — язык международного общения, — объединяет жителей всех стран. Она отметила, что благодаря своим знаниям нескольких языков, она видит главные ошибки в преподавании, что позволило ей создать эффективный курс.

Согласно статистике, за шесть лет в Dragon-English занимались более семи тысяч пользователей, при этом большинство из них — взрослые люди, которым необходимо подтянуть язык для путешествий или карьеры.

Всего в школе подготовлено 133 урока. Руководитель Dragon-English Вячеслав Тимофеев заявил, что такого количества практики с разбором ошибок нет ни у одной школы. Он отметил, что робот обрабатывает большое количество информации — одному часу занятия предшествуют порядка сотни часов разработки.

В 2020 году в школе могут появиться новые направления по получению образования, такие как психология, физика, математика. После этого руководители хотят преобразовать школу в Академию мастеров. Предполагается, что новый проект SparkLife усовершенствует уже опробованную систему обучения.

Помимо этого, на мероприятии обсуждались ключевые особенности делового общения. Эксперты заявляют, что большинство россиян пока не готовы создать резюме на английском языке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Dragon-English Академия собирается провести первую конференцию в режиме офф-лайн.