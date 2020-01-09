Dragon-English Академия собирается провести первую конференцию в режиме офф-лайн

Интерактивная школа английского языка Dragon-English проведет первую конференцию в офф-лайн режиме. Она состоится уже на этих выходных, 11 и 12 января 2020 года.

В ходе мероприятия ведущий педагог и методолог академии Анастасия Божок проведет тренинг по английскому произношению и расскажет, как начать уверенно общаться на английском. Кроме того, она проведет различные интерактивные тренинги для всех участников конференции.

Участниками мероприятия станут руководители проекта, которые также проведут тренинги и расскажут о секретах развития, которые полезны не только для изучения английского языка.

Dragon-English также запустит проект SparkLife, открывающий доступ к наставникам по разным дисциплинам. Организаторы отмечают, что люди смогут осваивать предметы по современным технологиям. Например Dragon-Физику или Dragon-Психологию.

Мероприятие пройдет в гостинице «Охтинская». Принять участие в конференции смогут и гости Петербурга — для них проживание в гостинице войдет в стоимость билета.

График мероприятия

10.01 — 14:00-20:00 — открытая регистрация для участников (только для учеников школы);

11.01 — 12:00-13:00 — регистрация, 13:30-20:00 — официальный старт мероприятия, обед и кофе-брейки;

12.01 — 12:00-20:00 — основное мероприятие, обед и кофе-брейки;

13.01 — 17:00-21:00 — свободное общение на английском для желающих остаться еще на день (только для учеников школы;

14.01 — 17:00-21:00 — гостевой вечер для желающих пойти учиться в школу Dragon-English (только для учеников школы).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на конференции в Петербурге обсудят, как привлечь деловые мероприятия в город.